Spectacle avant première de Contevoites & Blablablohh ! Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Spectacle avant première de Contevoites & Blablablohh ! Dieulefit, 1 décembre 2022, Dieulefit. Spectacle avant première de Contevoites & Blablablohh !

1 rue d’Audiffret Djinn et Compagnie Dieulefit Drôme Djinn et Compagnie 1 rue d’Audiffret

2022-12-01 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-01

Djinn et Compagnie 1 rue d’Audiffret

Dieulefit

Drôme L’avant-première de Contevoites & Blablablohh !

Conte & Musique avec Melissa Baker, conteuse and storyteller conteuse/chanteuse

Conte road movie d’un voyage mythique ! djinncompagnie@gmail.com +33 7 68 83 59 97 Djinn et Compagnie 1 rue d’Audiffret Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Dieulefit Drôme Djinn et Compagnie 1 rue d'Audiffret Ville Dieulefit lieuville Djinn et Compagnie 1 rue d'Audiffret Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Spectacle avant première de Contevoites & Blablablohh ! Dieulefit 2022-12-01 was last modified: by Spectacle avant première de Contevoites & Blablablohh ! Dieulefit Dieulefit 1 décembre 2022 1 rue d'Audiffret Djinn et Compagnie Dieulefit Drôme Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme