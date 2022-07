[Spectacle] Avant d’oublier · Nicolas F. Paquin Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

La vie des soldats canadiens du Raid contée. Nicolas Paquin vit au Québec. Il est écrivain et conteur spécialisé dans l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale. Invité par l'association Jubilee, il propose un spectacle avec comme support son livre Avant d'oublier qui sera publié en juin. Il fait ainsi vivre la mémoire des soldats à travers des contes.

