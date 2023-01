Spectacle : Autour de l’hiver La Fouillade La Fouillade La FouilladeLa Fouillade Catégories d’Évènement: Aveyron

Spectacle : Autour de l’hiver La Fouillade La Fouillade, 28 janvier 2023, La FouilladeLa Fouillade . Spectacle : Autour de l’hiver La Fouillade Aveyron 7 route d’Occitanie La Fouillade

Aveyron 7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron EUR La Fouillade Accompagnée de sa guitare, d’un objet, d’un livre, ou seulement du bout de ses doigts, la musicienne nous entraîne dans un univers chaleureux et poétique où se côtoient répertoire traditionnel et créations personnelles.

Public : de 6 mois à 5 ans. Compagnie Pauses Musicales. Intervenante : Pascale Chauvac – 25 min [Programmation du réseau intercommunal de lecture publique Ouest Aveyron (C.T.L) / avec le soutien de la DRAC Occitanie]. mediatheque-lafouillade@ouestaveyron.fr +33 5 65 29 75 02 OT Villefranche-Najac

