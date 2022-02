Spectacle : Autopsy du couple Salle des Nouëlles Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Loire-Atlantique

Spectacle : Autopsy du couple Salle des Nouëlles, 5 avril 2022, Le Landreau. Spectacle : Autopsy du couple

Salle des Nouëlles, le mardi 5 avril à 20:30

Véronique Poisson (psychologue et humoriste) vous fait partager son analyse fine, franche et drôle du couple. Si vous avez aimé son Autopsy des parents, vous adorerez ce spectacle. Dans le cadre de Festi’famille

Gratuit – sur inscription

Un One woman show hilarant et sans langue de bois ! Salle des Nouëlles 19 Rue de la Loire, 44430 Le Landreau Le Landreau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T20:30:00 2022-04-05T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Landreau, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle des Nouëlles Adresse 19 Rue de la Loire, 44430 Le Landreau Ville Le Landreau lieuville Salle des Nouëlles Le Landreau Departement Loire-Atlantique

Salle des Nouëlles Le Landreau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-landreau/

Spectacle : Autopsy du couple Salle des Nouëlles 2022-04-05 was last modified: by Spectacle : Autopsy du couple Salle des Nouëlles Salle des Nouëlles 5 avril 2022 Le Landreau Salle des Nouëlles Le Landreau

Le Landreau Loire-Atlantique