Spectacle « Autopsie domestique. Variation A » Spectacle en co-production avec la Cie Bachi-Bouzouk. Production & Collectif Carré Carré. Jeudi 7 mars, 20h30 La passerelle-Médiathèque de Labège

Proposition de lecture en mouvement qui s’intéresse à la figure de la femmme dans l’espace privé, écrite et mise en voix par Julie Saclier et mise en page par Sophie Briffaut. Le travail de Julie Saclier rend depuis des années à joindre mémoire individuelle et histoire collective. C’est avec finesse et humour que l’auteure invite chacun à s’interroger sur le rôle de la femme, sur le travail de la mère et sur l’émancipation du corps féminin à travers le temps.

