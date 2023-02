Spectacle au théâtre de l’Archipel : Toute la mer du monde Granville, 17 février 2023, Granville .

Spectacle au théâtre de l’Archipel : Toute la mer du monde

L’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche Place Maréchal Foch L’Archipel

2023-02-17 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-17 19:30:00 19:30:00

Place Maréchal Foch L’Archipel

Granville

Manche

À l’occasion de la 149e édition du Carnaval de Granville, Alexis Delmastro revient avec un nouvel album : Toute la mer du monde !

C’est l’histoire d’un homme qui revient sur scène après 10 ans d’arrêt. Plus il parle de sa carrière et moins il chante… Plus il nous parle de sa vie, et moins le désir de l’écouter est éloquent ! Finalement, sommes-nous bien venus pour un concert ?

À l’occasion de la 149e édition du Carnaval de Granville, Alexis Delmastro revient avec un nouvel album : Toute la mer du monde !

C’est l’histoire d’un homme qui revient sur scène après 10 ans d’arrêt. Plus il parle de sa carrière et moins il chante… Plus il nous parle de sa vie, et moins le désir de l’écouter est éloquent ! Finalement, sommes-nous bien venus pour un concert ?

billetterie@archipel-granville.fr +33 2 33 69 27 30 https://www.archipel-granville.fr/

Place Maréchal Foch L’Archipel Granville

dernière mise à jour : 2023-01-28 par