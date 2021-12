Spectacle au Théâtre de l’Archipel : « Mon père est une chanson de variété » / L’outil de la ressemblance Granville, 13 janvier 2022, Granville.

Spectacle au Théâtre de l’Archipel : « Mon père est une chanson de variété » / L’outil de la ressemblance Place Maréchal Foch Archipel Granville

2022-01-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-13 22:00:00 22:00:00 Place Maréchal Foch Archipel

Granville Manche Granville Manche

Robert a grandi sans père. En l’absence de modèle, il s’est construit grâce aux conseils des meilleurs chanteurs des années 80. En écoutant Sardou, Goldman et Balavoine, il s’est trouvé de véritables pères de substitution. Naviguant entre fable et réalité, Mon père est un chanteur de variété est une bio-fiction issue de la propre histoire de famille du comédien et metteur en scène Robert Sandoz. Réinventant son histoire avec humour, il est accompagné par un énigmatique DJ dans ce road movie musical, en équilibre entre l’intime et le populaire. Un spectacle à la fois tendre et drôle, où l’on est entraîné dans un karaoké géant et où l’envie de chanter se fait irrésistible.

billetterie@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 http://www.archipel-granville.com/

Place Maréchal Foch Archipel Granville

