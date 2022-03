Spectacle au Théâtre de l’Archipel : “Même les lions” / Traversant 3 Granville, 29 mars 2022, Granville.

Spectacle au Théâtre de l’Archipel : “Même les lions” / Traversant 3 Place Maréchal Foch Archipel Granville

2022-03-29 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-29 19:15:00 19:15:00 Place Maréchal Foch Archipel

Granville Manche

Adèle a grandi très vite. Depuis quelques temps, ses camarades sont tous plus petits, plus beaux, tellement mieux proportionnés qu’elle. Alors Adèle décide de se réfugier dans une petite boite en carton.

Victor a arrêté de grandir. Depuis quelques temps, ses amis sont tous plus grands, plus beaux et plus forts que lui. Alors Victor décide de se réfugier dans une grande boite en

carton. Un jour, au hasard des couloirs, Adèle et Victor se rentrent dedans. La foudre a frappé… Pour vivre cette nouvelle histoire d’amour, Adèle et Victor vont devoir se dévoiler l’un à l’autre. Et ce faisant ils changeront de regard sur eux, et sur les autres qu’ils idéalisaient tant.

Au plateau, des comédiens-manipulateurs nous racontent l’histoire de Victor et Adèle, en créant sous nos yeux ébahis des images projetées en direct sur un écran.

Du théâtre cinémarionnettique à partir de 8 ans.

billetterie@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 https://archipel-granville.fr/

