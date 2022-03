Spectacle au Théâtre de l’Archipel : “Frères” / Les Maladroits Granville, 22 mars 2022, Granville.

Spectacle au Théâtre de l’Archipel : “Frères” / Les Maladroits Place Maréchal Foch Archipel Granville

2022-03-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-22 21:40:00 21:40:00 Place Maréchal Foch Archipel

Granville Manche

Dans la cuisine de leur maison de famille, deux frères, Camille et Mathias, nous racontent le parcours de leur grand-père en pleine guerre d’Espagne, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. En un instant, la table à manger devient un terrain de jeu sur lequel sucre, café et objets du quotidien prennent vie afin de reconstituer ces trois années de guerre civile. Dans ce théâtre d’objets ludique où tout est fait à vue, les deux hommes interprètent tour à tour tous les personnages, mêlant la grande Histoire aux souvenirs familiaux. Nourri par des entretiens et par un important travail de recherches, le spectacle surfe sur un équilibre parfait entre réalité et émotion, politique et poésie. Avec Frères, premier volet de son triptyque consacré à l’engagement et aux utopies, la compagnie nantaise Les Maladroits propose une pièce épique et sensible, une petite pépite de finesse et d’invention.

