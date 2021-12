Spectacle au Théâtre de l’Archipel : « De Bonne raisons » / La Volte-Cirque Saint-Pair-sur-Mer, 24 mars 2022, Saint-Pair-sur-Mer.

Spectacle au Théâtre de l’Archipel : « De Bonne raisons » / La Volte-Cirque Gymnase Scissy 246 rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer

2022-03-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-24 21:30:00 21:30:00 Gymnase Scissy 246 rue de la Mairie

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer

À huit ans, ok, tu fais tout plein de trucs avec ton corps, tu te vautres à vélo, tu fais des plats à la piscine, tu sautes du toit de la voisine, ça agrandit ton expérience du monde, ça te construit… Mais quand vingt ans plus tard, tu te retrouves la tête à l’envers, sur un bout de métal, en équilibre sur l’épaule de ton pote, à 7 mètres de haut, devant 200 personnes qui te paient pour le faire, tu te poses des questions, non ?

De bonnes raisons met en scène deux acrobates qui philosophent joyeusement sur leur rapport au risque.

Dans le cadre du festival SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril.

Gymnase Scissy 246 rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer

