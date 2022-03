Spectacle au Théâtre de l’Archipel : “Courir d’après le roman de Jean Echenoz” / Thierry Romanens Granville, 4 mars 2022, Granville.

Spectacle au Théâtre de l’Archipel : “Courir d’après le roman de Jean Echenoz” / Thierry Romanens Place Maréchal Foch Archipel Granville

2022-03-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-04 21:45:00 21:45:00 Place Maréchal Foch Archipel

Granville Manche

Souvenez-vous… Au début des années 50, Emil Zatopek entre dans le Panthéon de l’athlétisme international. Raflant toutes les médailles ou presque, pulvérisant les records, le coureur a autant marqué la course de fond que l’opinion publique. Surnommé « la Locomotive tchèque », Zatopek a vécu une ascension irrésistible, suivie d’une chute brutale dans son pays alors sous le joug du communisme totalitaire.

Thierry Romanens, comédien, musicien, poète et chanteur franco – suisse fait revivre, sur un rythme trépidant, la brillante trajectoire de cet athlète atypique. Il emmène les spectateurs dans une course folle avec maestria, sensibilité et humour.

billetterie@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 https://archipel-granville.fr/

Place Maréchal Foch Archipel Granville

