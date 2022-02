Spectacle au Théâtre de l’Archipel : « A l’ouest, je te plumerai ! » / Olifan Granville, 25 février 2022, Granville.

Spectacle au Théâtre de l’Archipel : « A l’ouest, je te plumerai ! » / Olifan Place Maréchal Foch Archipel Granville

2022-02-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-25 19:15:00 19:15:00 Place Maréchal Foch Archipel

Granville Manche

A l’occasion de la 148e édition du Carnaval de Granville, Olifan nous propose leur toute nouvelle création pour la salle et la rue !

Olifan aime composer des chansons jeune public dans différents registres : du live au ciné-concert, en passant par des petites histoires en musique, ils ne s’interdisent rien ! Ici, le groupe se donne pour nouveau défi, la création d’un « western-concert » pour la rue.

Le Western, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits ! A l’Ouest, je te plumerai s’est donc naturellement imposé à eux. La palette de personnages et de situations qu’il inspire ; ils l’avaient déjà jouée des milliers de fois dans les cours des fermes normandes qui ont peuplé leur enfance !

C’est donc l’histoire de 4 cowboys fringants qui se risquent à la conquête du grand Ouest, trimballant avec eux une roulotte aux mille facettes, se transformant tour à tour en saloon, diligence, chariot de pionnier ou encore décor de ville fantôme pour duels artistiques.

Dans cet univers foutraque, les quatre lurons ne s’interdisent rien pour le plaisir du jeu, jusqu’aux mélanges audacieux de genres musicaux n’ayant pas de rapport entre eux ! Qu’à cela ne tienne, c’est aussi ça la magie Olifan, voyager dans des univers à vivre et à rêver.

billetterie@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 https://www.archipel-granville.com/

