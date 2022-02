Spectacle au théâtre de la Haute Ville Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Granville Manche Manifestation organisée dans le cadre de l’événement A nous l’égalité Samedi 12 mars – 17h30

Slam’ Va Bien : Voix de femmes…

Performance de jeunes slameuses.

