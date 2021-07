Créhen Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit "Temple de Mars" Côtes-d'Armor, Créhen Spectacle au Sanctuaire du Haut Bécherel Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit « Temple de Mars » Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent… Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment. _Organisateur : Service Culture de Dinan Agglomération._ _Contact :_ [_[v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr](mailto:v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr)_](mailto:v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr)

Merci d’apporter votre assise (coussin, couverture, chaise de camping…) / Jauge limitée : pensez à réserver.

Le duo jonglé « Accroche-toi si tu peux » de la compagnie Les invendus sera présenté dans le cadre du sanctuaire gallo-romain du Haut Bécherel. Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit « Temple de Mars » Route D94, 22130, Corseul Créhen Le Paradis Côtes-d’Armor

2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

