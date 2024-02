SPECTACLE AU PAYS D’AZNAVOUR L’ARMÉNIE Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 15 mars 2024.

SPECTACLE AU PAYS D’AZNAVOUR L’ARMÉNIE Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Spectacle musical proposé par le Club des Mimosas.

Spectacle à couper le souffle sur l’Arménie avec 24 artistes professionnels sur scène avec chansons, danses et costumes traditionnels.

Petit pays de 29 800 km² , capitale Erevan, ce pays de religion catholique et orthodoxe situé entre l’orient et l’occiden, fût régulièrement maltraité au travers des siècles mais a su garder sa très ancienne culture tant musicale que par ses danses au gestuel exceptionnel et très affiné.

L’ensembe Tatoul Altounian a été fondé en 1938, il a rassemblé des musiques et des danses folkloriques de différentes régions d’Arménie. En 2018 il recevait la Médaille d’or du ministère de la culture de la République d’Arménie et le meilleur groupe folklorique lors de la cérémonie de la remise des prix de la musique folkloriques d’Arménie.

Ce spectacle très populaire vous offrira les plus jolis costumes de leur monde culturel avec un gestuel exceptionnel et professionnel d’une troupe d’Etat.

Dansez comme si personne ne vous regardait surtout si vous êtes en Arménie.

Une représentation de 2 x 45 minutes, avec un entracte de 30 minutes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 15:00:00

fin : 2024-03-15

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire clubdesmimosas@live.fr

L’événement SPECTACLE AU PAYS D’AZNAVOUR L’ARMÉNIE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire