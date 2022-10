SPECTACLE AU MUSÉE : MUS’SCÈNE Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne Jublains 3 EUR MuScène c’est un puzzle, un montage de textes qui met en scène un groupe qui se promène par une douce nuit. Ce sont des somnambules qui divaguent sur l’amour et qui cherchent un chemin. Absurdes, drôles et touchants, ces personnages inspirés des œuvres du Musée d’arts naïfs et des arts singuliers (Laval), vous invitent dans un univers loufoque qui ne ressemble en rien à une pièce de théâtre conventionnelle. Réservation conseillée Spectacle par la troupe 33Bis, Association Culture et loisirs du théâtre Jean Macé. musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains/les-rendez-vous/ Musée archéologique 13 Rue de la Libération Jublains

