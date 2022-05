Spectacle au Leurre : Chaise de Jardin

Spectacle au Leurre : Chaise de Jardin, 2 juillet 2022, . Spectacle au Leurre : Chaise de Jardin

2022-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-02 20:30:00 20:30:00 Jules & Jo est un duo de chanson belge, à tendance comico-surréaliste, qui sillonne depuis 2009 les scènes de Belgique & d’ailleurs pour chanter sa poésie absurde et redonner rire & joie à l’humanité. « Chaise de Jardin », leur 3ème album, promet un spectacle plus vivant & déjanté que jamais. Mêlant machines électroniques, accordéons, guitares, flûtes, percussions, abats-jours, bocaux & cochonnets, ils chantent ici les joies & peines des objets délaissés. Attention, sérieux-ses s’abstenir !

à tout au Leurre ! Jules & Jo est un duo de chanson belge, à tendance comico-surréaliste, qui sillonne depuis 2009 les scènes de Belgique & d’ailleurs pour chanter sa poésie absurde et redonner rire & joie à l’humanité. « Chaise de Jardin », leur 3ème album, promet… Jules & Jo est un duo de chanson belge, à tendance comico-surréaliste, qui sillonne depuis 2009 les scènes de Belgique & d’ailleurs pour chanter sa poésie absurde et redonner rire & joie à l’humanité. « Chaise de Jardin », leur 3ème album, promet un spectacle plus vivant & déjanté que jamais. Mêlant machines électroniques, accordéons, guitares, flûtes, percussions, abats-jours, bocaux & cochonnets, ils chantent ici les joies & peines des objets délaissés. Attention, sérieux-ses s’abstenir !

à tout au Leurre ! dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville