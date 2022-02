Spectacle au jardin le Crapaud à Trois Pattes Le crapaud à trois pattes, 4 juin 2022, Lucy.

Le crapaud à trois pattes, le samedi 4 juin à 11:00

**« Si le crapaud m’était conté, dansons au jardin » :** Déambulations contées et dansées Revisitez l’histoire du jardin à travers les contes et légendes du Crapaud à trois pattes : Lecture par Karine Louis et danse par Fabienne Jean. [www.voyagesensoi.com](http://www.voyagesensoi.com) – [[https://www.libertmots.com](https://www.libertmots.com)](https://www.libertmots.com)

7€ , gratuit< 12 ans, le chapeau pour les artistes « Si le crapaud m’était conté, dansons au jardin » déambulations contées et dansées. Par Fabienne Jean et Karine Louis Le crapaud à trois pattes 14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy Lucy Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T19:00:00