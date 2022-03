Spectacle au Jardin du Vent Jardin du vent Notre-Dame-de-Monts Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Monts

Jardin du vent, le samedi 4 juin à 21:00

LEHNA chante les langues qui l’inspirent. Ses compositions sont marquées par des influences folk, world ou encore jazz. Cette musicienne inclassable chante des histoires au gré de mots et de mélodies qui abolissent les frontières du temps et de l’espace. Sa voix transporte, irrésistiblement. Son 1er album intitulé « ligne O » (Inouïe Distribution) est une invitation au voyage, une véritable odyssée sensorielle aux confins de l’émotion.

Sur inscription

LEHNA – ligne O Multi instrumentiste, chanteuse et polyglotte, Jardin du vent 29 bis, rue Gilbert Cesbron, Notre-Dame-de-Monts, Vendée, Pays de la Loire Notre-Dame-de-Monts Vendée

2022-06-04T21:00:00 2022-06-04T22:00:00

