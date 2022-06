Spectacle au jardin d’abère Asson, 26 juin 2022, Asson.

Spectacle au jardin d’abère

Rue d’Abère Asson Pyrénées-Atlantiques

2022-06-26 16:30:00 – 2022-06-26 18:20:00

Asson

Pyrénées-Atlantiques

Asson

EUR 0 0 Le service culture organise un spectacle en plein air sur le théâtre de matières et d’objets sortis du moule par la Cie Nanoua.

Une passeuse d’histoires sillonne entre présent et passé, à travers les chemins de vie de deux êtres où quête de pain et de liberté se côtoient. Ces tranches de vie nous interrogent sur notre appétence à se fondre dans le moule ou à en sortir… L’aventure d’Ozil, son petit frère de cœur venu de loin et celle de Claudius, son grand-père, cheminent et résonnent en même temps que le pain se fabrique. Elles mettent en lumière ce qui rayonne dans la force de vie et l’audace de ces êtres ordinaires.

Accessible dès 10 ans. Inscriptions conseillées auprès de bibliotheques@paysdenay.fr

En cas de pluie, repli au complexe sportif Jean Labarrère.

+33 5 59 61 11 82

©Cie Nanoua

Asson

dernière mise à jour : 2022-06-21 par