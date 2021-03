Dompaire Dompaire Dompaire, Vosges SPECTACLE AU FOND DES BOIS Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

Vosges

SPECTACLE AU FOND DES BOIS, 17 mars 2021-17 mars 2021, Dompaire. SPECTACLE AU FOND DES BOIS 2021-03-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-17 Salle Culturelle (2ème étage) 3 rue Charles Gérôme

Dompaire Vosges Dompaire Vosges Spectacle « Au fond des bois »

Attention réservation obligatoire au 06 08 98 76 78. Les places sont limitées. Port du masque obligatoire. ram@ccmirecourtdompaire.fr +33 6 08 98 76 78 http://www.ccmirecourtdompaire.fr/services-a-la-population/petite-enfance/relais-dassitantes-maternelles/ Spectacle « Au fond des bois »

