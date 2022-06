Spectacle « Au fil du temps et des saisons » Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise Catégorie d’évènement: Saint-Pol-sur-Ternoise

Spectacle « Au fil du temps et des saisons »
12 Rue de Fruges Saint-Pol-sur-Ternoise
2022-07-09 – 2022-07-10

Après 3 ans sans spectacle sur scène, la Team, les professeurs et les danseurs sont très impatients de vous retrouver pour leur gala de fin d'année ! Au programme, du jazz, du classique, du hip-hop et de la danse de salon !

academyballet62130@gmail.com

