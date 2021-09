Lisieux Théâtre de Lisieux Calvados, Lisieux Spectacle Au feu ! Théâtre de Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Spectacle Au feu ! Théâtre de Lisieux, 7 octobre 2021, Lisieux. Spectacle Au feu !

Théâtre de Lisieux, le jeudi 7 octobre à 20:00

[[http://www.advocacy-normandie.fr](http://www.advocacy-normandie.fr)](http://www.advocacy-normandie.fr), association d’usagers en santé mentale, ont collaboré avec la comédie de Caen pour la création d’un spectacle unique. Ils vous présentent le résultats de neuf journées de résidence le 7/10 à 20h00 au théâtre de Lisieux Gratuit Réservation au 02 31 61 12 13 [www.advocacy-normandie.fr](http://www.advocacy-normandie.fr)

gratuit

Spectacle (Gratuit, sur réservation) Au Feu ! Théâtre de Lisieux Rue au Char, 14100 Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Théâtre de Lisieux Adresse Rue au Char, 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Théâtre de Lisieux Lisieux