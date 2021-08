Brangues Domaine Paul Claudel Brangues, Isère Spectacle au domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Isère

Spectacle au domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel, 18 septembre 2021, Brangues. Spectacle au domaine Paul Claudel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine Paul Claudel

“Des chansons pour la liberté, légalité, la paix, les femmes…” Ce concert est inspiré de l’expérience du confinement du printemps 2020 où partout dans le monde, aux balcons ou sur la toile, se sont répondus des airs et chansons de tout répertoire et de toutes époques : des choeurs d’opéra aux Négro spirituals, du rock philanthropique aux musiques actuelles….

15 euros, 10 euros sur justificatif

L’Air du temps, concert cie Ad Libitum Domaine Paul Claudel 660, rue du Village 38510 Brangues Brangues Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brangues, Isère Autres Lieu Domaine Paul Claudel Adresse 660, rue du Village 38510 Brangues Ville Brangues lieuville Domaine Paul Claudel Brangues