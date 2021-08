Brangues Domaine Paul Claudel Brangues, Isère Spectacle au domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Une chroniqueuse invite à son micro au grè d’une série radiophonique sur les couples créateurs, des artistes qui ont existé. Epoque, nationalité et arts se mélangent : Richard Burton, Serge Gainsbourg, Auguste Rodin, Francis Scott Fitzgerald… Ils ne viennent pas parler de leur oeuvre mais bien de celles de leur compagne artiste.

15 euros ou 10 euros en tarif réduit sur justificatif

Tandem de Joséphine Chaffin, cie Superlune Domaine Paul Claudel 660, rue du Village 38510 Brangues Brangues Isère

