2022-02-18 20:30:00 – 2022-02-18 Place du Marché Le Dansoir

Dans le cadre de la 4e édition du festival « Je Danse…donc je suis », le Dansoir vous propose un solo chorégraphique de Pedro PAUWELS, « Caméléon Solo ».

De l’image au corps, d’une image fixe aux mouvements dans l’espace et le temps. Du souvenir d’une image d’archive à l’incarnation contemporaine. D’un côté une exposition regroupant une sélection (non exhaustive) de pièces marquantes de la « Jeune Danse Française ». De l’autre un corps traversé par ces écritures, ces états, l’enjeu étant de condenser chaque œuvre en 1 minute, telle une empreinte, une trace, une marque de fabrique, un style remarquable.

L’écriture, l’organisation des séquences chorégraphiques se fait selon le principe du « Cadavre exquis », le dernier geste étant le support du suivant pour former une fresque historique vivante. La performance se fait écho de cette histoire ayant marqué des générations de danseurs et de chorégraphes.

karinesaportadansoir@gmail.com +33 6 43 45 66 84

