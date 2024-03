Spectacle : au coin du feu Maison natale Jean-Francois Millet La Hague, samedi 18 mai 2024.

Comment s’éclairaient, se chauffaient, cuisinaient les Haguais de l’ancien temps ? Cette animation théâtrale répond à ces questions à travers l’intervention d’un conférencier un peu dépassé par les événements. Il a engagé des comédiennes pour illustrer son propos et convoque un personnage du passé. Mais très vite l’intervention dérape : une complice dans le public met l’accent sur ses imprécisions, voire ses erreurs, le personnage témoin se révèle beaucoup plus savant que lui, les actrices sont à la limite de la révolte étant donné les conditions dans lesquelles elles ont été engagées…

Maison natale Jean-Francois Millet Hameau Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague La Hague 50440 Gréville-Hague Manche Normandie 02 33 01 81 91 http://www.patrimoine.manche.fr Dans un parcours mêlant œuvres originales, objets ethnographiques et audiovisuels, découvrez la vie et l’œuvre du peintre des réalités paysannes. De la salle commune évoquant l’enfance du peintre en passant par les paysages, les travaux agricoles et domestiques, ou encore le cabinet d’art graphique, partez à la recherche des grands événements qui ont marqué le XIXème siècle et la vie artistique de l’époque. Enfin, revivez l’épopée incroyable de son plus célèbre tableau, L’Angélus. par la route: D 45 ou D901 Coordonnées GPS : N 49.41.00 W 147.30

