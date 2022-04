Spectacle : Au cœur (changement de date et de lieu) Entraygues-sur-Truyère, 23 avril 2022, Entraygues-sur-Truyère.

Spectacle : Au cœur (changement de date et de lieu) Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère

2022-04-23 – 2022-04-23

Salle multiculturelle Aveyron Entraygues-sur-Truyère

EUR Tout public

Au Coeur sert de levier à un dialogue entre danse traditionnelle et danse contemporaine. Une permanente navigation entre des héritages, des territoires et des origines différents.

Une oeuvre-paysage où l’humain prend place pour perpétuer la mémoire de l’origine. Convoquant la profondeur, l’amplitude et l’espace dans le geste de chacun. Recomposant un macrocosme avec des personnages vivants et émergeants du paysage.

Au Coeur forge une expérience artistique et humaine singulière entre personnes de différentes cultures.

Se penser et se vivre depuis ce qui met en lien.

Chorégraphie : Dalila Belaza

Interprétation : Dalila Belaza et le groupe floklorique Lous Castellous de Sénergues (Didier Cassan, Benoit Clot, Lucie Clot,

Ludovic Clot, Éric Delouvrier, Roger Puech, Audrey Serieye, Ginette Visseq, Guy Visseq)

Conception lumière : Rodrigue Bernard et Dalila Belaza

Régie lumière : Rodrigue Bernard

Conception son : Dalila Belaza

Arrangement sonore et régie son : Tristan Viscogliosi

Production : Association Jour

Coproduction : Théâtre de la Ville – Paris ; CCN-Ballet national de Marseille dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la

Culture ; La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie dispositif Accueil Studio ; Département de l’Aveyron

Soutiens : Fondation d’entreprise Hermès ; DRAC Ile-de-France – aide à la création chorégraphique ; Région Occitanie dans le cadre du dispositif d’aide à la création ; Ville de Rodez ; Communauté de Communes Conques Marcillac ; Département de l’Aveyron Accueil en résidence : CCN-Ballet national de Marseille dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la Culture ; Théatre des

2 Points / MJC Rodez ; Théâtre de la Ville – Les Abbesses ; Centre Européen de Conques Mise à disposition de studio : CND – Pantin ; Espace Multiculturel de Nayrac ; La Ménagerie de Verre dans le cadre de StudioLab

Autour du spectacle

– Itinéraire d’Education Artistique et Culturelle en partenariat avec AVEYRON CULTURE – Mission départementale

– Rencontres avec les artistes à l’issue de la représentation.

Spectacle de danse par “Hiya compagnie” proposé par la communauté de Communes dans le cadre du programme culturel

Tout public

OT Terres d’Aveyron

Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère

