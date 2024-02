SPECTACLE AU CINEMA – CYRANO DE BERGERAC Saint-Chély-d’Apcher, mercredi 14 février 2024.

SPECTACLE AU CINEMA – CYRANO DE BERGERAC Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Cyrano de Bergerac manie aussi bien les mots qu’il manie l’épée. Il aime secrètement sa cousine Roxane mais se trouve trop laid pour se déclarer. Quand Christian, fraîchement entré à la compagnie des Cadets, lui demande de l’aide pour la séduire, …

Cyrano de Bergerac manie aussi bien les mots qu’il manie l’épée. Il aime secrètement sa cousine Roxane mais se trouve trop laid pour se déclarer. Quand Christian, fraîchement entré à la compagnie des Cadets, lui demande de l’aide pour la séduire, Cyrano use de sa plus belle prose pour conquérir le cœur de la belle…

Redécouvrez cet incontournable de la littérature française joué à la Comédie Française et retransmis sur grand écran dans votre salle du Ciné-Théâtre. La mise en scène est réalisée par Emmanuel Daumas. EUR.

130 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 17:30:00

fin : 2024-02-14



L’événement SPECTACLE AU CINEMA – CYRANO DE BERGERAC Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2024-02-01 par 48 OT Margeride en Gevaudan