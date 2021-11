Seuil-d'Argonne Seuil-d'Argonne Meuse, Seuil-d'Argonne SPECTACLE : ‘AU CHOEUR DES FEMMES’ Seuil-d’Argonne Seuil-d'Argonne Catégories d’évènement: Meuse

Seuil-d'Argonne

SPECTACLE : ‘AU CHOEUR DES FEMMES’ Seuil-d’Argonne, 27 novembre 2021, Seuil-d'Argonne. SPECTACLE : ‘AU CHOEUR DES FEMMES’ Salle des fêtes de Triaucourt Rue du Lieutenant Colonel Bauclin Seuil-d’Argonne

2021-11-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-27 Salle des fêtes de Triaucourt Rue du Lieutenant Colonel Bauclin

Seuil-d’Argonne Meuse Seuil-d’Argonne Spectacle de la Cie Sans Lézard. Spectacle musical, tendre et décapant, dédié aux femmes.

Un voyage drôle et grinçant au pays des femmes avec Juliette, Anne Sylvestre, Brassens, Arletty, Aznavour, Lynda Lemay, Ferrat, Gréco et bien d’autres. +33 9 75 21 57 39 Cie sans Lézard

Salle des fêtes de Triaucourt Rue du Lieutenant Colonel Bauclin Seuil-d’Argonne

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Seuil-d'Argonne Autres Lieu Seuil-d'Argonne Adresse Salle des fêtes de Triaucourt Rue du Lieutenant Colonel Bauclin Ville Seuil-d'Argonne lieuville Salle des fêtes de Triaucourt Rue du Lieutenant Colonel Bauclin Seuil-d'Argonne