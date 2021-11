Spectacle : Au chaud pour Noël Niederbronn-les-Bains, 27 novembre 2021, Niederbronn-les-Bains.

Spectacle : Au chaud pour Noël Niederbronn-les-Bains

2021-11-27 17:00:00 – 2021-11-27 17:45:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Comment fêter Noël quand on est plus rien ? Deux vagabonds espiègles tentent de se réchauffer par tous les moyens : jeux, danses, chamailleries mais surtout grâce à l’esprit de Noël et en transformant les déchets de leur quotidien, tout autant que leur destin. Ce spectacle est l’occasion d’éveiller la curiosité des petits et des grands sur l’origine de Noël : le sapin, les décorations, la bûche …

Deux vagabonds espiègles tentent de se réchauffer par tous les moyens : jeux, danses, chamailleries mais surtout par l’esprit de Noël en transformant les déchets de leur quotidien, tout autant que leur destin. Ce spectacle est l’occasion d’éveiller la curiosité des petits et des grands sur l’origine de Noël : le sapin, les décorations, la bûche …

+33 6 36 07 65 04

Comment fêter Noël quand on est plus rien ? Deux vagabonds espiègles tentent de se réchauffer par tous les moyens : jeux, danses, chamailleries mais surtout grâce à l’esprit de Noël et en transformant les déchets de leur quotidien, tout autant que leur destin. Ce spectacle est l’occasion d’éveiller la curiosité des petits et des grands sur l’origine de Noël : le sapin, les décorations, la bûche …

Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-19 par