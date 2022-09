SPECTACLE AU BISTRO CHEZ ALFRED : « LE NON BON SENS AGRICOLE », PUIS CONCERT Benet Benet Catégories d’évènement: Benet

Vendée GROSSE SOIR√âE avec un spectacle de SIMONE BRINDILLE « le non bon sens agricole » suivi d’un concert de Macadam Hirsute. Manoï proposera également une dégustation de ses pains artisanaux dans l’objectif de proposer une vente hebdomadaire Chez Alfred. Chez Alfred est un bistro associatif. Ouvert le mercredi de 16h30 à 21h et le vendredi de 18h30 à 01h.

Vente de pain artisanal le mercredi à 18h, sur commande.

(attention, pas de CB). A venir :

Le mercredi 12 octobre, on fera des gaufres !!! MIAM ! Rdv à partir de 16h30 Le lundi 31 octobre SOUPE PARTY d’halloween !

Boom pour les enfants à partir de 16h30 et DJ beetlejuice à partir de 20h.

Et qui dit soupe party dit soupe de saison faite maison ! Spectacle de Simone Brindille, puis concert de Macadam Hirsute ventsdicietdailleurs@gmail.com Bistro Chez Alfred Aziré Benet

