Spectacle Atzerrian lurra garratz Ciboure, 13 mai 2022, Ciboure.

Spectacle Atzerrian lurra garratz Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure

2022-05-13 – 2022-05-13 Espace polyvalent Chemin des Barthes

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

EUR 10 Aurora Mora s’apprête à donner les dernières retouches à son installation artistique quand elle reçoit l’appel qui va bouleverser sa vie. Est-il possible de s’enraciner dans un pays étranger ?

Est-il possible d’avoir ses propres rêves malgré le poids de la famille et de la patrie ? Et si nous devions décider du cours de notre vie en une seule nuit ?

Notre dicton le dit : “Atzerrian lurra garratz, hoña ibini egik baratz” (En patrie étrangère la terre est âpre)

+33 6 20 38 51 67

Atzerrian

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure

