Cette année, pour l'ouverture de la saison touristique, le rendez-vous est donné à Kroaz Kenan pour assister à un spectacle atypique : « La cuisine des auteurs » de la compagnie Avec coeur et panache. Seul en scène, le comédien Jérôme Pouly incarne Ripaille, un personnage rabelaisien qui distille avec gourmandise et humour des textes d'auteurs. Naviguant entre interprétation et improvisation, il instaure un véritable échange avec les spectateurs. A l'issue du spectacle, un petit marché de producteurs locaux sera ouvert jusqu'à 22h. Sucrées, salées ou iodés, les nombreuses spécialités du coin raviront à coup sûr les papilles de tous, habitants et visiteurs. Vous prendrez bien un avant-goût de vacances ? +33 2 98 03 06 34

