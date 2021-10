Munster Munster Haut-Rhin, Munster Spectacle : « Attention danger ! Contes pour grands froussards et petits courageux » Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Spectacle : « Attention danger ! Contes pour grands froussards et petits courageux » Munster, 3 novembre 2021, Munster. Spectacle : « Attention danger ! Contes pour grands froussards et petits courageux » 2021-11-03 15:00:00 – 2021-11-03

Munster Haut-Rhin Des histoires où la conteuse navigue entre décalage, humour noir et légèreté philosophique pour aborder les rivages de la peur de l’inconnu, des éléments naturels, surnaturels, de l’obscurité, de ne pas être à la hauteur. Avec Christel Delpeyroux Dans le cadre du Festival VOOLP (Vos Oreilles Ont la Parole) Dès 6 ans / 55 min Sur inscription 03 89 77 24 43 ou accueil@mediatheque-vallee-munster.fr Attention danger ! Contes pour grands froussards et petits courageux +33 3 89 77 24 43 Des histoires où la conteuse navigue entre décalage, humour noir et légèreté philosophique pour aborder les rivages de la peur de l’inconnu, des éléments naturels, surnaturels, de l’obscurité, de ne pas être à la hauteur. Avec Christel Delpeyroux Dans le cadre du Festival VOOLP (Vos Oreilles Ont la Parole) Dès 6 ans / 55 min Sur inscription 03 89 77 24 43 ou accueil@mediatheque-vallee-munster.fr dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville 48.03984#7.1382