SPECTACLE ATMOSPHÈRE ! ATMOSPHÈRE ! rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz, mercredi 28 février 2024.

Un spectacle-débat déjanté proposé par la compagnie Spectabilis !

Une pièce de théâtre, mais pas seulement, une manière originale et ludique de réfléchir à notre rapport à la nature et à notre place d’écocitoyen. Un spectacle pour tous et toutes dès 9 ans proposé par la mairie de La Bernerie dans le cadre d’une semaine autour du développement durable.

Renseignements : thomas.drapeaud@mairie-labernerie.fr



Le spectacle Atmosphère ! Atmosphère ! :

Ca commence comme un débat ́ … non, comme un spectacle … ou les deux ! Il y a un animateur qui tente de faire le tri des idées reçues sur les questions de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables. Mais très̀ vite le show s’emballe, ça devient chaud bouillant sur le plateau. Alors avec l’animateur on décolle, on change d’atmosphère… De supers héros planétaires ́ (survolant du bout des ailes les problèmes de ce bon vieux globe) on plonge dans la couche d’ozone direction l’histoire du monde, du plus grand au plus petit, et jusqu’au au cœur de l’animateur, là où ça frissonne… De là on part à la recherche de son rapport intime à la nature, de l’écocitoyen qui sommeille en lui, qui s’éclate, qui s’interroge, qui prend du plaisir, qui doute… et qui rêve !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:00:00

fin : 2024-02-28

rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

