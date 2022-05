Spectacle-atelier : “Le potager musical” Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Musée Hector-Berlioz, le dimanche 5 juin à 15:30

Un conte dans lequel les péripéties s’enchainent, vous amène dans l’univers du potager où vous rencontrerez bien entendu la compagnie des légumes, mais aussi… les clefs pour créer votre propre instrument de musique en légume, et le faire chanter à votre guise ! Un potager où les légumes ne se mangent pas seulement, mais se jouent également ! Un spectacle-atelier proposé dans le cadre des rendez-vous aux jardins dont la thématique 2022 porte sur « Les jardins face aux changements climatiques. »

Public familial. Entrée gratuite sur réservation. Durée de l’animation 1h30.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T17:00:00

