SPECTACLE ATELIER EXPLORATION DE SCULPTURES SONORES
Musée de Mirecourt
Mirecourt, mercredi 28 février 2024.

Spectacle atelier exploration de sculptures sonores.

Musée de Mirecourt

Des sculpteurs de son vous invitent à explorer d’ingénieuses et curieuses sculptures sonores, objets aussi esthétiques que musicaux… Entre observation, écoute et manipulation, petits et grands découvrent comment fonctionnent ces œuvres musicales… Cette découverte s’achève par un mini-concert .

2 créneaux un pour enfants de 3 à 7 ans et un pour enfants de plus de 8 ans.

Les enfants doivent être accompagnés.

Réservation auprès du Musée de Mirecourt
Tout public

Début : 2024-02-28 16:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Musée de Mirecourt Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est info@musee-mirecourt.fr

