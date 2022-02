Spectacle | Association des enfants guitaristes Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Spectacle | Association des enfants guitaristes Bibliothèque L’Heure joyeuse, 16 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 février 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Représentation du spectacle de fin de trimestre pour les élèves de cette école de guitare classique basé sur la méthode d’apprentissage Suzuki Implanté à la Maison de Jeunes St Médard, 3 rue Gril dans le 5e, l’association des enfants guitaristes présente ses élèves en apprentissage de la méthode Suzuki avec une représentation de leur spectacle de fin de trimestre. La méthode Suzuki a été conçue au milieu du XXe siècle par Shinichi Suzuki. Un violoniste qui désirait apporter de la beauté dans la vie des enfants de son pays. À partir de 3 ans sur inscription

Le mercredi 16 février à 16h Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

