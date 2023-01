Spectacle « Association Badegoule » Saint-Pardoux-Soutiers, 28 janvier 2023, Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers.

Spectacle « Association Badegoule »

Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

La commune propose le spectacle de l’association Badegoule le samedi 28 janvier 2023 à 20 h 30 à la salle du Foyer rural. Les musiciens et comédiens du groupe, attachés à la culture orale locale racontent l’histoire de personnages d’ici, leur vie, leurs luttes, leurs espoirs et leurs valeurs dans Trjhou, « toujours » en poitevinsaintongeais. Musique, conte, théâtre se mêleront durant une heure et quart.

Entrée libre, au chapeau.

Contact : 05.49.63.40.03.

Informations : accueil@stpardouxsoutiers.fr

