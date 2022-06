Spectacle arts et sonores – Cafard

2022-08-11 20:00:00 – 2022-08-11 21:00:00 Après une année hasardeuse à enchainer les petits boulots, Lucie nourrit un espoir de changement. Mais c’est sans compter sur l’arrivée d’un « Nuisible » au sein de son espace de vie.

À son contact, elle rompt avec sa vie sociale et étouffe ses projets. C’est insidieusement qu’il la dépossède de tous ses choix, de son identité, de son énergie vitale. Comment renaître après une telle dépossession de soi ? Sentiment d’intrusion, violence invisible, culpabilité ; autant de thématiques que Cafard met en lumière avec poésie pour interroger les relations abusives. Ici, précisément, la toxicité se place au sein du couple. La métaphore du cafard comme être humain nuisible constitue le fil rouge de cette création, dont le titre joue sur l’ambigüité entre le cafard en tant qu’insecte et l’expression familière « avoir le cafard ». Lucie, jeune femme pleine de vie et de dynamisme, fait la rencontre de Nathan, qui emménage très vite chez elle. Ce personnage prend possession de l’espace, à mesure qu’il prend, insidieusement, l’ascendant sur Lucie. Durée 1h, à partir de 13 ans. Représentation suivie d’un échange convivial avec les acteurs sur le sujet traité. Après une année hasardeuse à enchainer les petits boulots, Lucie nourrit un espoir de changement. Mais c’est sans compter sur l’arrivée d’un « Nuisible » au sein de son espace de vie.

