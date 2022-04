Spectacle Arts et Scène, “Alice Comédies de Walt Disney” Til-Châtel Til-Châtel Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Til-Châtel

Spectacle Arts et Scène, “Alice Comédies de Walt Disney” Til-Châtel, 7 mai 2022, Til-Châtel. Spectacle Arts et Scène, “Alice Comédies de Walt Disney” Salle des fêtes Route de Lux Til-Châtel

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle des fêtes Route de Lux

Til-Châtel Côte-d’Or Til-Châtel EUR 0 0 Au pied de l’écran, la troupe des Ateliers de Scènes Occupations (16 musiciens), accompagne en direct les premiers films de Walt Disney. Des films courts menés tambour battant par une petite fille, en chair et en os, incarnant le personnage d’Alice, projetée dans un monde cartoonesque où tout devient possible !

Découvrez un Spectacle Arts et Scène, “Alice Comédies de Walt Disney”, ciné-concert par Scènes Occupations. Samedi 7 mai 20h00, salle des fêtes de TIL-CHATEL, gratuit. Réservation obligatoire au 03 80 95 04 61. Possibilité de se restaurer sur place avant le spectacle. +33 3 80 95 04 61 Au pied de l’écran, la troupe des Ateliers de Scènes Occupations (16 musiciens), accompagne en direct les premiers films de Walt Disney. Des films courts menés tambour battant par une petite fille, en chair et en os, incarnant le personnage d’Alice, projetée dans un monde cartoonesque où tout devient possible !

