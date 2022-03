spectacle Arts de la Rue salle des fêtes de Queaux Queaux Catégories d’évènement: Queaux

salle des fêtes de Queaux, le dimanche 1 mai à 16:00

Spectacle Arts de la Rue “Accroche toi si tu peux” de la Compagnie Les Invendus, en collaboration avec la MJC Champ Libre et La Boulit’.

entrée libre

“Accroche toi si tu peux” de la compagnie Les Invendus salle des fêtes de Queaux 12 rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T16:00:00 2022-05-01T17:00:00

