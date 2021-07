Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme, Vassieux-en-Vercors Spectacle artistique itinérant « Au chevet de la forêt, les patates se mobilisent ! » Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle artistique itinérant « Au chevet de la forêt, les patates se mobilisent ! » Vassieux-en-Vercors, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Vassieux-en-Vercors. 2021-07-07 15:30:00 – 2021-07-07 16:30:00 A 5 minutes du village de Vassieux (direction col de Vassieux) 600, l'Hâle

Vassieux-en-Vercors Drôme EUR 5 5 Un spectacle familial itinérant et ludique, une déambulation entre l’extérieur et l’intérieur du musée, sur la relation entre l’arbre et la forêt.

Public : tout public, familles.



Par le collectif Fusées et The Street Yéti

