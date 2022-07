Spectacle – Artichocolat Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Spectacle – Artichocolat Beaussais-sur-Mer, 17 juillet 2022, Beaussais-sur-Mer. Spectacle – Artichocolat

Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Rue Ernest Rouxel Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer

2022-07-17 – 2022-07-17

Rue Ernest Rouxel Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer

Beaussais-sur-Mer

Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer Une danseuse légère, un conteur farceur, des instruments de musique originaux et des chansons colorées. C’est l’histoire de Lily qui n’aime pas le chocolat mais qui adore les légumes. Spectacle d’éveil par la compagnie BoumBoum. Gratuit. Dimanche 17 juillet 2022 – De 17h à 18h – Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer mairie@beaussais.fr +33 2 96 82 60 60 Une danseuse légère, un conteur farceur, des instruments de musique originaux et des chansons colorées. C’est l’histoire de Lily qui n’aime pas le chocolat mais qui adore les légumes. Spectacle d’éveil par la compagnie BoumBoum. Gratuit. Dimanche 17 juillet 2022 – De 17h à 18h – Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer Rue Ernest Rouxel Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor Rue Ernest Rouxel Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Rue Ernest Rouxel Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Departement Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussais-sur-mer/

Spectacle – Artichocolat Beaussais-sur-Mer 2022-07-17 was last modified: by Spectacle – Artichocolat Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 17 juillet 2022 Parc de la mairie de Beaussais-sur-Mer Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor