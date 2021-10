Aillon-le-Jeune salle de l'Europe Aillon-le-Jeune, Savoie Spectacle Arthémus Corbac, sorcier de Sabaudia salle de l’Europe Aillon-le-Jeune Catégories d’évènement: Aillon-le-Jeune

Accompagné de son Oncle Aristote, ce personnage loufoque tentera de vous initier aux secrets des plus grands sorciers ! Attention le danger rôde… A l’issu du spectacle vous serez peut-être où se situe la limite entre magie noire et blanche… ou pas ! Durée : 55min

3 euros par personne

Grâce au breuvage Sabaudia, potion conçue par son ancêtre Théophile, Artémus Corbac nous vient du fond des temps pour nous faire partager ses expériences paranormales… salle de l’Europe aillon le jeune Aillon-le-Jeune Savoie

