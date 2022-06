Spectacle Art K’Danse Issoire Issoire Catégories d’évènement: 63500

Spectacle Art K'Danse Salle Animatis Rue Marcel-Béraud Issoire

2022-06-11 20:30:00 – 23:00:00

Issoire 63500 EUR Spectacle annuel des élèves de l’école de danse Bayard/Saint Germain Lembron.

1ère partie : Hansel & Gretel. 2ème partie : Compagnie Contretemps, Classic'Rock. artkdanse.ecolededanse@gmail.com +33 6 20 55 16 60

