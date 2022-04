Spectacle – Art dramatique Pontarlier, 25 mai 2022, Pontarlier.

Spectacle – Art dramatique Pontarlier

2022-05-25 20:00:00 – 2022-05-25 22:00:00

Pontarlier Doubs

EUR 0 0 Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Nous vous invitons à découvrir le spectacle imaginé et créé par les élèves de la classe d’art dramatique, sous la direction de leur professeur. La diversité et l’enchaînement des saynètes en font un moment particulièrement coloré, riche en surprises et émotions.

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Nous vous invitons à découvrir le spectacle imaginé et créé par les élèves de la classe d’art dramatique, sous la direction de leur professeur. La diversité et l’enchaînement des saynètes en font un moment particulièrement coloré, riche en surprises et émotions.

Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-04-02 par