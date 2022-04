Spectacle art de rue “La Boîte de Pandore” par la Cie Attention Fragile (cirque et musique) La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: 83500

La Seyne-sur-Mer

Spectacle art de rue "La Boîte de Pandore" par la Cie Attention Fragile (cirque et musique) La Seyne-sur-Mer, 13 mai 2022, La Seyne-sur-Mer.

2022-05-13 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-13 Les Sablettes Chapiteau de la Mer

La Seyne-sur-Mer 83500 Puzzle circassien d’une mémoire traumatique et d’un combat pour la légèreté.



Une femme, une enfant clowne, de la corde lisse et du lancer de couteaux. De la musique en live, une guitare électrique, une voix. +33 800 08 32 24 https://www.le-pole.fr/ Les Sablettes Chapiteau de la Mer La Seyne-sur-Mer

