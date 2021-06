Le Breuil-en-Auge Le Breuil-en-Auge 14130, Le Breuil-en-Auge Spectacle « Arrêtez vot’cirque » Le Breuil-en-Auge Le Breuil-en-Auge Catégories d’évènement: 14130

Le Breuil-en-Auge

Spectacle « Arrêtez vot'cirque » 2021-06-18 18:00:00 Les petits trains à vapeur du Breuil-en-Auge 4 route de Norolles

Le Breuil-en-Auge 14130 Par la Cie Les Théatreux de l’IME Lucienne Vasnier.

“Sillonnant les routes du monde entier depuis de nombreuses années, les célèbres comédiens de la troupe “les Théatreux” installent leur chapiteau dans votre ville. Ils vous présentent leur dernier spectacle “Arrêtez vot’ cirque !”.

Animaux exotiques, danseuses, clowns, musiciens…vont réjouir vos sens. Venez les applaudir, vous serez conquis !! CONCERT par l’ensemble TRAD. de l’Ecole de Musique Terre d’Auge

6 musiciens de l’école de musique Terre d’Auge encadré par le professeur Olivier Long vous proposera un répertoire musical celtique et musiques irlandaises. ET un accueil digne d’une petite gare.

